08:16 05.09.2025 (обновлено: 08:44 05.09.2025)
Россия выступает ключевой силой на Дальнем Востоке, заявил премьер Лаоса
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия выступает ключевой движущей силой в регионе Дальнего Востока, заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Регион Дальнего Востока объединяет целый ряд стран, у которых есть очень большой потенциал. И мы видим, что Российская Федерация выступает ключевой движущей силой для продвижения сотрудничества в этом регионе. Это касается и двусторонних, и многосторонних форматов. Прежде всего, это такие объединения, как БРИКС, ШОС и многие другие", - подчеркнул он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия выступает ключевой движущей силой в регионе Дальнего Востока, заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Регион Дальнего Востока объединяет целый ряд стран, у которых есть очень большой потенциал. И мы видим, что Российская Федерация выступает ключевой движущей силой для продвижения сотрудничества в этом регионе. Это касается и двусторонних, и многосторонних форматов. Прежде всего, это такие объединения, как БРИКС, ШОС и многие другие", - подчеркнул он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, заявил Путин
Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, заявил Путин
08:11
 
РоссияЛаосДальневосточный федеральный университетШОСДальний ВостокБРИКС
 
 
