https://ria.ru/20250905/rf-2039858938.html

Россия выступает ключевой силой на Дальнем Востоке, заявил премьер Лаоса

Россия выступает ключевой силой на Дальнем Востоке, заявил премьер Лаоса - РИА Новости, 05.09.2025

Россия выступает ключевой силой на Дальнем Востоке, заявил премьер Лаоса

Россия выступает ключевой движущей силой в регионе Дальнего Востока, заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:16:00+03:00

2025-09-05T08:16:00+03:00

2025-09-05T08:44:00+03:00

россия

лаос

дальневосточный федеральный университет

шос

дальний восток

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039865641_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_2e58f9b18a99af14823374152c4ea949.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия выступает ключевой движущей силой в регионе Дальнего Востока, заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Регион Дальнего Востока объединяет целый ряд стран, у которых есть очень большой потенциал. И мы видим, что Российская Федерация выступает ключевой движущей силой для продвижения сотрудничества в этом регионе. Это касается и двусторонних, и многосторонних форматов. Прежде всего, это такие объединения, как БРИКС, ШОС и многие другие", - подчеркнул он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039856603.html

россия

лаос

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, лаос, дальневосточный федеральный университет, шос, дальний восток, брикс