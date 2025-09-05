https://ria.ru/20250905/rf-2039858938.html
Россия выступает ключевой силой на Дальнем Востоке, заявил премьер Лаоса
2025-09-05T08:16:00+03:00
2025-09-05T08:16:00+03:00
2025-09-05T08:44:00+03:00
россия
лаос
дальневосточный федеральный университет
шос
дальний восток
брикс
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия выступает ключевой движущей силой в регионе Дальнего Востока, заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Регион Дальнего Востока объединяет целый ряд стран, у которых есть очень большой потенциал. И мы видим, что Российская Федерация выступает ключевой движущей силой для продвижения сотрудничества в этом регионе. Это касается и двусторонних, и многосторонних форматов. Прежде всего, это такие объединения, как БРИКС, ШОС и многие другие", - подчеркнул он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
