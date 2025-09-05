Рейтинг@Mail.ru
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд
16:52 05.09.2025 (обновлено: 17:32 05.09.2025)
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд - РИА Новости, 05.09.2025
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд
Стоимость российских золотых резервов по итогам августа достигла рекордных 250 миллиардов долларов, следует из данных ЦБ. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Стоимость российских золотых резервов по итогам августа достигла рекордных 250 миллиардов долларов, следует из данных ЦБ. Сегодня регулятор сообщил, что международные резервы страны на утро 1 сентября выросли до 689,5 миллиарда долларов с 681,5 миллиарда на 1 августа. В конце лета вложения России в золото после небольшого снижения в июле выросли на 2,6 процента и достигли рекордных в современной истории 255 миллиардов долларов. В итоге доля золота в российских активах увеличилась до 37 процентов с 36,5 месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес драгметалла составлял 39,7 процента, при этом его стоимость тогда составляли лишь 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота, на уровне 56,9 процента, наблюдалась на 1 января 1993 года, а в июне 2007-го — минимальная, 2,1 процента.
россия
Новости
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд

Золотые резервы России впервые в истории превысили 250 миллиардов долларов

© РИА Новости / Валерий Титиевский
Новосибирский аффинажный завод
Новосибирский аффинажный завод - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Новосибирский аффинажный завод. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Стоимость российских золотых резервов по итогам августа достигла рекордных 250 миллиардов долларов, следует из данных ЦБ.
Сегодня регулятор сообщил, что международные резервы страны на утро 1 сентября выросли до 689,5 миллиарда долларов с 681,5 миллиарда на 1 августа.
В конце лета вложения России в золото после небольшого снижения в июле выросли на 2,6 процента и достигли рекордных в современной истории 255 миллиардов долларов.
В итоге доля золота в российских активах увеличилась до 37 процентов с 36,5 месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес драгметалла составлял 39,7 процента, при этом его стоимость тогда составляли лишь 4,7 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота, на уровне 56,9 процента, наблюдалась на 1 января 1993 года, а в июне 2007-го — минимальная, 2,1 процента.
