Регионы ДФО должны выйти на уровень выше среднероссийского, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Регионы Дальнего Востока в горизонте десятилетия должны выйти на уровень выше среднероссийского по доступности жилья, состоянию экологии, социальной сферы, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"По доступности жилья, состоянию городской среды, экологии, социальной сферы в горизонте десятилетия дальневосточные регионы должны выйти на уровень выше среднероссийского", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

