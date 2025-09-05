https://ria.ru/20250905/regiony-2039878878.html
Регионы ДФО должны выйти на уровень выше среднероссийского, заявил Путин
Регионы ДФО должны выйти на уровень выше среднероссийского, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Регионы ДФО должны выйти на уровень выше среднероссийского, заявил Путин
Регионы Дальнего Востока в горизонте десятилетия должны выйти на уровень выше среднероссийского по доступности жилья, состоянию экологии, социальной сферы,... РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Регионы Дальнего Востока в горизонте десятилетия должны выйти на уровень выше среднероссийского по доступности жилья, состоянию экологии, социальной сферы, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"По доступности жилья, состоянию городской среды, экологии, социальной сферы в горизонте десятилетия дальневосточные регионы должны выйти на уровень выше среднероссийского", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Регионы ДФО должны выйти на уровень выше среднероссийского, заявил Путин
