В Хабаровском крае разрушился деревянный мост

В Хабаровском крае разрушился деревянный мост - РИА Новости, 05.09.2025

В Хабаровском крае разрушился деревянный мост

Прокуратура проводит проверку по факту разрушения деревянного моста в Хабаровском крае на трассе "Селихино - Николаевск-на-Амуре", сообщает региональное... РИА Новости, 05.09.2025

ХАБАРОВСК, 5 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту разрушения деревянного моста в Хабаровском крае на трассе "Селихино - Николаевск-на-Амуре", сообщает региональное надзорное ведомство. Утром в пятницу КГКУ "Хабаровскуправтодор" сообщало, что из-за частичного разрушения моста через реку Татарка введено временное ограничение на региональной автодороге "Селихино - Николаевск-на-Амуре" для движения грузового транспорта массой более 16 тонн, позже было запрещено движение для всех видов транспорта. "В Ульчском районе прокуратура проводит проверку в связи с разрушением деревянного моста на трассе "Селихино - Николаевск-на-Амуре". Введено временное ограничение движения для всех видов транспорта. Надзорное ведомство даст оценку деятельности должностных лиц КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог", ответственного за содержание и эксплуатацию мостового сооружения", - говорится в сообщении. Прокуратура края взяла под контроль ход ремонтно-восстановительных работ моста.

