Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае разрушился деревянный мост - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 05.09.2025 (обновлено: 13:48 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/razrushenie-2039989837.html
В Хабаровском крае разрушился деревянный мост
В Хабаровском крае разрушился деревянный мост - РИА Новости, 05.09.2025
В Хабаровском крае разрушился деревянный мост
Прокуратура проводит проверку по факту разрушения деревянного моста в Хабаровском крае на трассе "Селихино - Николаевск-на-Амуре", сообщает региональное... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T13:44:00+03:00
2025-09-05T13:48:00+03:00
происшествия
хабаровский край
ульчский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039990044_135:138:908:573_1920x0_80_0_0_8c17e0f4a612a31b61ff8be06333e938.jpg
ХАБАРОВСК, 5 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту разрушения деревянного моста в Хабаровском крае на трассе "Селихино - Николаевск-на-Амуре", сообщает региональное надзорное ведомство. Утром в пятницу КГКУ "Хабаровскуправтодор" сообщало, что из-за частичного разрушения моста через реку Татарка введено временное ограничение на региональной автодороге "Селихино - Николаевск-на-Амуре" для движения грузового транспорта массой более 16 тонн, позже было запрещено движение для всех видов транспорта. "В Ульчском районе прокуратура проводит проверку в связи с разрушением деревянного моста на трассе "Селихино - Николаевск-на-Амуре". Введено временное ограничение движения для всех видов транспорта. Надзорное ведомство даст оценку деятельности должностных лиц КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог", ответственного за содержание и эксплуатацию мостового сооружения", - говорится в сообщении. Прокуратура края взяла под контроль ход ремонтно-восстановительных работ моста.
https://ria.ru/20250905/kuban-2039974481.html
https://ria.ru/20250905/pristavy-2039970577.html
хабаровский край
ульчский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039990044_110:0:895:589_1920x0_80_0_0_9f2e1f32e941321ba7133c124e3dad0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, ульчский район
Происшествия, Хабаровский край, Ульчский район
В Хабаровском крае разрушился деревянный мост

В Хабаровском крае из-за разрушения моста ограничили движение транспорта

© Фото : Прокуратура Хабаровского края/TelegramНа месте разрушения деревянного моста в Хабаровском крае на трассе "Селихино - Николаевск-на-Амуре"
На месте разрушения деревянного моста в Хабаровском крае на трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : Прокуратура Хабаровского края/Telegram
На месте разрушения деревянного моста в Хабаровском крае на трассе "Селихино - Николаевск-на-Амуре"
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 5 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту разрушения деревянного моста в Хабаровском крае на трассе "Селихино - Николаевск-на-Амуре", сообщает региональное надзорное ведомство.
Утром в пятницу КГКУ "Хабаровскуправтодор" сообщало, что из-за частичного разрушения моста через реку Татарка введено временное ограничение на региональной автодороге "Селихино - Николаевск-на-Амуре" для движения грузового транспорта массой более 16 тонн, позже было запрещено движение для всех видов транспорта.
Работа СК РФ на месте поджога релейного шкафа в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Задержанный на Кубани подросток признался в поджоге релейного шкафа
13:08
Ульчском районе прокуратура проводит проверку в связи с разрушением деревянного моста на трассе "Селихино - Николаевск-на-Амуре". Введено временное ограничение движения для всех видов транспорта. Надзорное ведомство даст оценку деятельности должностных лиц КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог", ответственного за содержание и эксплуатацию мостового сооружения", - говорится в сообщении.
Прокуратура края взяла под контроль ход ремонтно-восстановительных работ моста.
Судебные приставы в Марий Эл изъяли у жительницы поселка Юрино дочь-четвероклассницу, которую женщина год продержала взаперти в доме - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Судебные приставы изъяли у жительницы Марий Эл дочь-четвероклассницу
12:55
 
ПроисшествияХабаровский крайУльчский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала