https://ria.ru/20250905/razgovor-2039879684.html
Путин заявил о договоренности с Трампом по телефонным разговорам
Путин заявил о договоренности с Трампом по телефонным разговорам - РИА Новости, 05.09.2025
Путин заявил о договоренности с Трампом по телефонным разговорам
Президент России Владимир Путин заявил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом при необходимости проводить телефонные разговоры. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:10:00+03:00
2025-09-05T09:10:00+03:00
2025-09-05T09:42:00+03:00
владимир путин
россия
сша
дональд трамп
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_625e64d3cc19ceec7dbe19342a64854a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом при необходимости проводить телефонные разговоры.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"При необходимости мы (с Трампом - ред.) можем друг другу позвонить, связываться, разговаривать. Он знает, что я открыт к этим разговорам, и он тоже. Я об этом знаю", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250905/razgovor-2039880152.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_74ec056788036b0880f479e0c3e620e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сша, дональд трамп, вэф-2025
Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп, ВЭФ-2025
Путин заявил о договоренности с Трампом по телефонным разговорам
Путин заявил о договоренности с Трампом при необходимости разговаривать