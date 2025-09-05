https://ria.ru/20250905/razgovor-2039879684.html

Путин заявил о договоренности с Трампом по телефонным разговорам

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом при необходимости проводить телефонные разговоры.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"При необходимости мы (с Трампом - ред.) можем друг другу позвонить, связываться, разговаривать. Он знает, что я открыт к этим разговорам, и он тоже. Я об этом знаю", - сказал Путин.

