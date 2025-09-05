https://ria.ru/20250905/razgovor-2039815388.html
Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Трампа
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости может быть организован очень быстро, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Организован может быть очень быстро при необходимости", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ, комментируя возможный разговор Путина и Трампа. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
