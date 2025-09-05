Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/razgovor-2039815388.html
Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Трампа
Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 05.09.2025
Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Трампа
Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости может быть организован очень быстро, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T05:24:00+03:00
2025-09-05T05:24:00+03:00
россия
сша
владивосток
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036014994_0:351:2605:1816_1920x0_80_0_0_a305ce4874738e51e6f20dfc77013f25.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости может быть организован очень быстро, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Организован может быть очень быстро при необходимости", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ, комментируя возможный разговор Путина и Трампа. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/peskov-2039814258.html
россия
сша
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036014994_0:94:2605:2047_1920x0_80_0_0_83187ae45f79645f995517def0f089ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владивосток, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, США, Владивосток, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Трампа

Песков: разговор Путина с Трампом может быть организован очень быстро

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости может быть организован очень быстро, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Организован может быть очень быстро при необходимости", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ, комментируя возможный разговор Путина и Трампа.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Главной темой выступления Путина на ВЭФ будет не геополитика, заявил Песков
05:09
 
РоссияСШАВладивостокВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала