https://ria.ru/20250905/ranenyy-2040098078.html

При обстреле Энергодара тяжело ранен мужчина

При обстреле Энергодара тяжело ранен мужчина - РИА Новости, 05.09.2025

При обстреле Энергодара тяжело ранен мужчина

Мужчина получил ранения в Энергодаре в результате обстрела города украинскими войсками, за его жизнь борются медики, написал в Telegram-канале глава... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T20:42:00+03:00

2025-09-05T20:42:00+03:00

2025-09-05T20:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Мужчина получил ранения в Энергодаре в результате обстрела города украинскими войсками, за его жизнь борются медики, написал в Telegram-канале глава администрации города Максим Пухов. Ранее он сообщил, что ВСУ в пятницу ведут артиллерийский обстрел города-спутника ЗАЭС Энергодара Запорожской области. "В результате сегодняшнего артобстрела тяжело ранен мужчина 1974 года рождения. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни", - сообщил Пухов.

https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины