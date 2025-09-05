Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Энергодара тяжело ранен мужчина - РИА Новости, 05.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 05.09.2025
При обстреле Энергодара тяжело ранен мужчина
При обстреле Энергодара тяжело ранен мужчина
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Мужчина получил ранения в Энергодаре в результате обстрела города украинскими войсками, за его жизнь борются медики, написал в Telegram-канале глава администрации города Максим Пухов. Ранее он сообщил, что ВСУ в пятницу ведут артиллерийский обстрел города-спутника ЗАЭС Энергодара Запорожской области. "В результате сегодняшнего артобстрела тяжело ранен мужчина 1974 года рождения. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни", - сообщил Пухов.
происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Мужчина получил ранения в Энергодаре в результате обстрела города украинскими войсками, за его жизнь борются медики, написал в Telegram-канале глава администрации города Максим Пухов.
Ранее он сообщил, что ВСУ в пятницу ведут артиллерийский обстрел города-спутника ЗАЭС Энергодара Запорожской области.
"В результате сегодняшнего артобстрела тяжело ранен мужчина 1974 года рождения. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни", - сообщил Пухов.
Специальная военная операция на Украине
 
 
