При обстреле Энергодара тяжело ранен мужчина
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Мужчина получил ранения в Энергодаре в результате обстрела города украинскими войсками, за его жизнь борются медики, написал в Telegram-канале глава администрации города Максим Пухов. Ранее он сообщил, что ВСУ в пятницу ведут артиллерийский обстрел города-спутника ЗАЭС Энергодара Запорожской области. "В результате сегодняшнего артобстрела тяжело ранен мужчина 1974 года рождения. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни", - сообщил Пухов.
энергодар
запорожская область
