Путин призвал инвестировать в энергетику Дальнего Востока и Арктики - РИА Новости, 05.09.2025
08:27 05.09.2025 (обновлено: 12:03 05.09.2025)
Путин призвал инвестировать в энергетику Дальнего Востока и Арктики
Путин призвал инвестировать в энергетику Дальнего Востока и Арктики
2025-09-05T08:27:00+03:00
2025-09-05T12:03:00+03:00
дальний восток
арктика
экономика
владимир путин
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. При грамотно выстроенной работе вложения в энергетику Дальнего Востока и Арктики быстро принесут доходы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Первое, что нужно сделать, - это нужно организовать совместную работу. А потом уже искать новейшие технологии и тех инвесторов, которые готовы применять эти технологии вместе с контролирующими организациями, которые должны следить за хрупкой системой Арктики и Дальнего Востока, применять эти технологии. Вот это - общая задача, и тогда проблем с деньгами никаких не будет, потому что от вложенных средств наступит быстрая отдача", - отметил президент.Глава государства подчеркнул, что инвесторы должны гарантировать потребление энергии."А значит, тогда те, кто ее будут производить, должны быть уверены в том, что они, вкладывая деньги в создание энергетических мощностей и сетевого хозяйства, не проработают вхолостую", - отметил Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
арктика
россия
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. При грамотно выстроенной работе вложения в энергетику Дальнего Востока и Арктики быстро принесут доходы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Первое, что нужно сделать, - это нужно организовать совместную работу. А потом уже искать новейшие технологии и тех инвесторов, которые готовы применять эти технологии вместе с контролирующими организациями, которые должны следить за хрупкой системой Арктики и Дальнего Востока, применять эти технологии. Вот это - общая задача, и тогда проблем с деньгами никаких не будет, потому что от вложенных средств наступит быстрая отдача", - отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что инвесторы должны гарантировать потребление энергии.
"А значит, тогда те, кто ее будут производить, должны быть уверены в том, что они, вкладывая деньги в создание энергетических мощностей и сетевого хозяйства, не проработают вхолостую", - отметил Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин поручил расширить ипотечную программу в ДФО на учителей
