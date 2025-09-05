https://ria.ru/20250905/rabota-2039863275.html

Путин призвал инвестировать в энергетику Дальнего Востока и Арктики - РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:27:00+03:00

2025-09-05T08:27:00+03:00

2025-09-05T12:03:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. При грамотно выстроенной работе вложения в энергетику Дальнего Востока и Арктики быстро принесут доходы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Первое, что нужно сделать, - это нужно организовать совместную работу. А потом уже искать новейшие технологии и тех инвесторов, которые готовы применять эти технологии вместе с контролирующими организациями, которые должны следить за хрупкой системой Арктики и Дальнего Востока, применять эти технологии. Вот это - общая задача, и тогда проблем с деньгами никаких не будет, потому что от вложенных средств наступит быстрая отдача", - отметил президент.Глава государства подчеркнул, что инвесторы должны гарантировать потребление энергии."А значит, тогда те, кто ее будут производить, должны быть уверены в том, что они, вкладывая деньги в создание энергетических мощностей и сетевого хозяйства, не проработают вхолостую", - отметил Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

