ПВО за неделю сбила более 1,5 тысячи украинских дронов

ПВО за неделю сбила более 1,5 тысячи украинских дронов

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили более 1,5 тысячи украинских беспилотников, 12 управляемых авиабомб и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 1513 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства за период с 30 августа по 5 сентября.

