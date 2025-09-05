https://ria.ru/20250905/pvo-2039960794.html
ПВО за неделю сбила более 1,5 тысячи украинских дронов
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили более 1,5 тысячи украинских беспилотников, 12 управляемых авиабомб и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 1513 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства за период с 30 августа по 5 сентября.
