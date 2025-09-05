Рейтинг@Mail.ru
ПВО за неделю сбила более 1,5 тысячи украинских дронов - РИА Новости, 05.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 05.09.2025
ПВО за неделю сбила более 1,5 тысячи украинских дронов
ПВО за неделю сбила более 1,5 тысячи украинских дронов - РИА Новости, 05.09.2025
ПВО за неделю сбила более 1,5 тысячи украинских дронов
Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили более 1,5 тысячи украинских беспилотников, 12 управляемых авиабомб и 13 снарядов РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 05.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили более 1,5 тысячи украинских беспилотников, 12 управляемых авиабомб и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 1513 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства за период с 30 августа по 5 сентября.
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за неделю сбила более 1,5 тысячи украинских дронов

ПВО за неделю сбила более 1,5 тысячи украинских дронов и 13 снарядов HIMARS

© РИА Новости / Артем Житенев | Военнослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили более 1,5 тысячи украинских беспилотников, 12 управляемых авиабомб и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 1513 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства за период с 30 августа по 5 сентября.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
