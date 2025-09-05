Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 05.09.2025 (обновлено: 09:12 05.09.2025)
ПВО уничтожила за ночь 92 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военные сбили:
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
