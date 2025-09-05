https://ria.ru/20250905/pvo-2039841740.html
ПВО уничтожила за ночь 92 украинских беспилотника
ПВО уничтожила за ночь 92 украинских беспилотника
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
