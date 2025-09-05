https://ria.ru/20250905/pvo-2039841740.html

ПВО уничтожила за ночь 92 украинских беспилотника

ПВО уничтожила за ночь 92 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.09.2025

ПВО уничтожила за ночь 92 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:40:00+03:00

2025-09-05T07:40:00+03:00

2025-09-05T09:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

азовское море

брянская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_0:23:2867:1636_1920x0_80_0_0_5919ce1fc04544e623e314558e39ccf7.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 92 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039818548.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

азовское море

брянская область

республика крым

воронежская область

курская область

смоленская область

орловская область

липецкая область

тульская область

ростовская область

белгородская область

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, азовское море, брянская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, республика крым, воронежская область, курская область, смоленская область, орловская область, липецкая область, тульская область, ростовская область, белгородская область, калужская область