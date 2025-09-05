Рейтинг@Mail.ru
Путин рассчитывает на развитие транспортной логистики на Дальнем Востоке
09:49 05.09.2025 (обновлено: 11:59 05.09.2025)
Путин рассчитывает на развитие транспортной логистики на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что усилия России по развитию транспортной логистики на Дальнем Востоке скажутся на торговых... РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что усилия России по развитию транспортной логистики на Дальнем Востоке скажутся на торговых отношениях с партнерами.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Что касается наших друзей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, очень рассчитаю на то, что все наши усилия по развитию транспортной логистики в регионах Дальнего Востока благотворно скажутся – на это и рассчитано – на торгово-экономических отношениях с нашими партнерами", - сообщил на пленарном заседании на юбилейном Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что усилия России по развитию транспортной логистики на Дальнем Востоке скажутся на торговых отношениях с партнерами.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Что касается наших друзей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, очень рассчитаю на то, что все наши усилия по развитию транспортной логистики в регионах Дальнего Востока благотворно скажутся – на это и рассчитано – на торгово-экономических отношениях с нашими партнерами", - сообщил на пленарном заседании на юбилейном Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
