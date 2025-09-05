https://ria.ru/20250905/putiny-2039893946.html

Путин рассчитывает на развитие транспортной логистики на Дальнем Востоке

Путин рассчитывает на развитие транспортной логистики на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассчитывает на развитие транспортной логистики на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что усилия России по развитию транспортной логистики на Дальнем Востоке скажутся на торговых... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:49:00+03:00

2025-09-05T09:49:00+03:00

2025-09-05T11:59:00+03:00

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039867614_0:93:3075:1824_1920x0_80_0_0_68f8efd9f3d9aef145fd51fa0ca7cd9a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что усилия России по развитию транспортной логистики на Дальнем Востоке скажутся на торговых отношениях с партнерами.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что касается наших друзей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, очень рассчитаю на то, что все наши усилия по развитию транспортной логистики в регионах Дальнего Востока благотворно скажутся – на это и рассчитано – на торгово-экономических отношениях с нашими партнерами", - сообщил на пленарном заседании на юбилейном Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039891439.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2025