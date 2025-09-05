Путин рассчитывает на развитие транспортной логистики на Дальнем Востоке

https://ria.ru/20250905/putiny-2039893946.html
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что усилия России по развитию транспортной логистики на Дальнем Востоке скажутся на торговых отношениях с партнерами.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что касается наших друзей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, очень рассчитаю на то, что все наши усилия по развитию транспортной логистики в регионах Дальнего Востока благотворно скажутся – на это и рассчитано – на торгово-экономических отношениях с нашими партнерами", - сообщил на пленарном заседании на юбилейном Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
вэф-2025
