Путин заявил о готовности к контактам с Украиной, но не видит смысла
2025-09-05T09:14:00+03:00
2025-09-05T09:14:00+03:00
2025-09-05T12:03:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам (с украинской стороной - ред.), но вот на той пресс-конференции в Пекине (по итогам визита в Китай - ред.), о которой вы упомянули, я сказал, что смысла большого не вижу", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
