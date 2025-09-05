Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о готовности к контактам с Украиной, но не видит смысла - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 05.09.2025 (обновлено: 12:03 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putiny-2039881090.html
Путин заявил о готовности к контактам с Украиной, но не видит смысла
Путин заявил о готовности к контактам с Украиной, но не видит смысла - РИА Новости, 05.09.2025
Путин заявил о готовности к контактам с Украиной, но не видит смысла
Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:14:00+03:00
2025-09-05T12:03:00+03:00
владимир путин
в мире
украина
пекин
дальневосточный федеральный университет
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039872065_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_fdfa8bf830c7926336c4679cfda0b0de.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам (с украинской стороной - ред.), но вот на той пресс-конференции в Пекине (по итогам визита в Китай - ред.), о которой вы упомянули, я сказал, что смысла большого не вижу", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039880572.html
украина
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039872065_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f9044044f2836e8bc0a999ad8eecb83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, украина, пекин, дальневосточный федеральный университет, россия
Владимир Путин, В мире, Украина, Пекин, Дальневосточный федеральный университет, Россия
Путин заявил о готовности к контактам с Украиной, но не видит смысла

Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит смысла

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам (с украинской стороной - ред.), но вот на той пресс-конференции в Пекине (по итогам визита в Китай - ред.), о которой вы упомянули, я сказал, что смысла большого не вижу", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Гарантии безопасности должны быть и для России, заявил Путин
09:12
 
Владимир ПутинВ миреУкраинаПекинДальневосточный федеральный университетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала