Путин заявил о стабильной внешней и экономической политике России
Путин заявил о стабильной внешней и экономической политике России - РИА Новости, 05.09.2025
Путин заявил о стабильной внешней и экономической политике России
У России стабильная, предсказуемая и внешняя, и экономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-09-05T08:08:00+03:00
2025-09-05T08:08:00+03:00
2025-09-05T12:02:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России стабильная, предсказуемая и внешняя, и экономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"У нас стабильная, предсказуемая и внешняя политика, и экономическая политика", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
