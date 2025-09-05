https://ria.ru/20250905/putin-2040111810.html
Путин попросил доложить о работе по разработке двигателей
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить, как идет выполнение ключевых программ по разработке двигателей в РФ. "Хотел бы посмотреть, как идет выполнение ключевых программ по разработке и производству двигателей (в России - ред.)", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам двигателестроения.
