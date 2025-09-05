Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил доложить о работе по разработке двигателей - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 05.09.2025 (обновлено: 22:56 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2040111810.html
Путин попросил доложить о работе по разработке двигателей
Путин попросил доложить о работе по разработке двигателей - РИА Новости, 05.09.2025
Путин попросил доложить о работе по разработке двигателей
Президент России Владимир Путин попросил доложить, как идет выполнение ключевых программ по разработке двигателей в РФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:35:00+03:00
2025-09-05T22:56:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155255/79/1552557973_0:180:3163:1959_1920x0_80_0_0_3e48d23519c5adf82ffc7bd2fcf92a96.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить, как идет выполнение ключевых программ по разработке двигателей в РФ. "Хотел бы посмотреть, как идет выполнение ключевых программ по разработке и производству двигателей (в России - ред.)", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам двигателестроения.
https://ria.ru/20250905/putin-2040106169.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155255/79/1552557973_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_6b49a01d9236023844320307f3f7b4ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, технологии, экономика
Россия, Владимир Путин, Технологии, Экономика
Путин попросил доложить о работе по разработке двигателей

Путин попросил доложить о выполнении ключевых программ по разработке двигателей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 10 апреля 2019
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 10 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить, как идет выполнение ключевых программ по разработке двигателей в РФ.
«
"Хотел бы посмотреть, как идет выполнение ключевых программ по разработке и производству двигателей (в России - ред.)", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам двигателестроения.
Путин проводит совещание по вопросам развития двигателестроения - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин в Самаре собрал совещание по двигателестроению
Вчера, 22:22
 
РоссияВладимир ПутинТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала