Путин рассказал, какие перспективы откроет авиадвигатель ПД-26

Турбореактивный авиадвигатель ПД-26 позволит модернизировать военно-транспортную авиацию РФ, завил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T22:49:00+03:00

2025-09-05T22:49:00+03:00

2025-09-05T22:49:00+03:00

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Турбореактивный авиадвигатель ПД-26 позволит модернизировать военно-транспортную авиацию РФ, завил президент России Владимир Путин."Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

