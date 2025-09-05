https://ria.ru/20250905/putin-2040111266.html
Путин рассказал, какие перспективы откроет авиадвигатель ПД-26
Путин рассказал, какие перспективы откроет авиадвигатель ПД-26 - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал, какие перспективы откроет авиадвигатель ПД-26
Турбореактивный авиадвигатель ПД-26 позволит модернизировать военно-транспортную авиацию РФ, завил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:49:00+03:00
2025-09-05T22:49:00+03:00
2025-09-05T22:49:00+03:00
россия
самара
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019667206_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_621c5d268f9d3e0156970e0bda67402e.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Турбореактивный авиадвигатель ПД-26 позволит модернизировать военно-транспортную авиацию РФ, завил президент России Владимир Путин."Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
https://ria.ru/20250905/putin-2040106169.html
россия
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019667206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_110c541de12005b39fc9fe40c65ecb50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, самара, владимир путин, технологии
Россия, Самара, Владимир Путин, Технологии
Путин рассказал, какие перспективы откроет авиадвигатель ПД-26
Путин: авиадвигатель ПД-26 позволит модернизировать военно-транспортную авиацию