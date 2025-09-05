Путин рассказал, какие перспективы откроет авиадвигатель ПД-26

Рейтинг@Mail.ru
22:49 05.09.2025
россия
самара
владимир путин
технологии
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Турбореактивный авиадвигатель ПД-26 позволит модернизировать военно-транспортную авиацию РФ, завил президент России Владимир Путин."Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
россия
самара
россия, самара, владимир путин, технологии
Россия, Самара, Владимир Путин, Технологии
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Турбореактивный авиадвигатель ПД-26 позволит модернизировать военно-транспортную авиацию РФ, завил президент России Владимир Путин.
«
"Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
Путин в Самаре собрал совещание по двигателестроению
РоссияСамараВладимир ПутинТехнологии
 
 
