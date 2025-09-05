https://ria.ru/20250905/putin-2040111049.html

Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26

Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26 - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26

Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения, завил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T22:48:00+03:00

2025-09-05T22:48:00+03:00

2025-09-05T22:48:00+03:00

россия

самара

владимир путин

безопасность

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения, завил президент России Владимир Путин. "Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

https://ria.ru/20250905/putin-2040110583.html

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, самара, владимир путин, безопасность, экономика