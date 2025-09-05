https://ria.ru/20250905/putin-2040111049.html
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26 - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26
Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения, завил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:48:00+03:00
2025-09-05T22:48:00+03:00
2025-09-05T22:48:00+03:00
россия
самара
владимир путин
безопасность
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения, завил президент России Владимир Путин. "Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
https://ria.ru/20250905/putin-2040110583.html
россия
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, самара, владимир путин, безопасность, экономика
Россия, Самара, Владимир Путин, Безопасность, Экономика
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26
Путин: ПД-26 позволит построить широкофюзеляжный пассажирский лайнер