Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М
Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М - РИА Новости, 05.09.2025
Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М
Президент России Владимир Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:47:00+03:00
2025-09-05T22:47:00+03:00
2025-09-05T22:55:00+03:00
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и пользуется спросом."Сейчас только показывали – это ГТД 110 М, который ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М
Путин поручил наращивать производство превосходящей зарубежные аналоги ГТД-110М