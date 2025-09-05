Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 05.09.2025 (обновлено: 22:55 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2040110960.html
Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М
Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М - РИА Новости, 05.09.2025
Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М
Президент России Владимир Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:47:00+03:00
2025-09-05T22:55:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_563:853:2687:2048_1920x0_80_0_0_8bb080eb2f10e98c8918681144cbaf70.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и пользуется спросом."Сейчас только показывали – это ГТД 110 М, который ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
https://ria.ru/20250905/putin-2040111266.html
россия
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_745:816:2387:2048_1920x0_80_0_0_2c035b32f0bafc8dec51d4618ff5fb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия, самара
Владимир Путин, Экономика, Россия, Самара
Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М

Путин поручил наращивать производство превосходящей зарубежные аналоги ГТД-110М

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и пользуется спросом.
"Сейчас только показывали – это ГТД 110 М, который ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал, какие перспективы откроет авиадвигатель ПД-26
Вчера, 22:49
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала