https://ria.ru/20250905/putin-2040110960.html

Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М

Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М - РИА Новости, 05.09.2025

Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М

Президент России Владимир Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T22:47:00+03:00

2025-09-05T22:47:00+03:00

2025-09-05T22:55:00+03:00

владимир путин

экономика

россия

самара

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_563:853:2687:2048_1920x0_80_0_0_8bb080eb2f10e98c8918681144cbaf70.jpg

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и пользуется спросом."Сейчас только показывали – это ГТД 110 М, который ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

https://ria.ru/20250905/putin-2040111266.html

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, россия, самара