Путин призвал обновлять мощности по производству двигателей
22:44 05.09.2025
Путин призвал обновлять мощности по производству двигателей
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Важно обновлять промышленные мощности по производству двигателей для ракетоносителей, заявил президент России Владимир Путин. "Важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракетоносителей", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
россия, самара, владимир путин, русский язык в мире, в мире
Россия, Самара, Владимир Путин, Русский язык в мире, В мире
Макет двигателя РД-171МВ. Архивное фото
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Важно обновлять промышленные мощности по производству двигателей для ракетоносителей, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракетоносителей", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
Путин поручил запустить серийное производство авиадвигателей ПД-26
