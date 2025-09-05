https://ria.ru/20250905/putin-2040110740.html

Путин призвал обновлять мощности по производству двигателей

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Важно обновлять промышленные мощности по производству двигателей для ракетоносителей, заявил президент России Владимир Путин. "Важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракетоносителей", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

россия, самара, владимир путин, русский язык в мире, в мире