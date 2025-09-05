https://ria.ru/20250905/putin-2040110740.html
Путин призвал обновлять мощности по производству двигателей
Путин призвал обновлять мощности по производству двигателей - РИА Новости, 05.09.2025
Путин призвал обновлять мощности по производству двигателей
Важно обновлять промышленные мощности по производству двигателей для ракетоносителей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:44:00+03:00
2025-09-05T22:44:00+03:00
2025-09-05T22:44:00+03:00
россия
самара
владимир путин
русский язык в мире
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727361820_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_525712c25bf94d2529864e030a20c984.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Важно обновлять промышленные мощности по производству двигателей для ракетоносителей, заявил президент России Владимир Путин. "Важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракетоносителей", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
https://ria.ru/20250905/putin-2040109839.html
россия
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727361820_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_ebeb9a3a19aa3b76652ce8db4d5d918f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, самара, владимир путин, русский язык в мире, в мире
Россия, Самара, Владимир Путин, Русский язык в мире, В мире
Путин призвал обновлять мощности по производству двигателей
Путин призвал обновлять мощности по производству двигателей для ракетоносителей