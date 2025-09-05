Путин рассказал о важности двигателестроения

https://ria.ru/20250905/putin-2040110583.html

Двигателестроение важно и для гражданской отрасли, и для оборонной, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T22:43:00+03:00

россия

самара

владимир путин

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Двигателестроение важно и для гражданской отрасли, и для оборонной, сообщил президент России Владимир Путин. Во время совещания по вопросам двигателестроения в Самаре Путин попросил доложить, как идет выполнение ключевых программ по разработке двигателей в РФ. "Как я уже отметил, стратегической, по сути, отрасли, имеющей как гражданское, так и оборонное значение, имея в виду пассажирскую, транспортную, боевую авиацию, освоение космоса, оборудование, силовые установки для топливно-энергетического комплекса", - сказал президент.

2025

россия, самара, владимир путин