Путин призвал развивать отечественную школу двигателестроения

2025-09-05T22:41:00+03:00
2025-09-05T22:41:00+03:00
2025-09-05T23:17:00+03:00
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Необходимо развивать российскую конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения, убежден президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, необходимо и дальше... развивать известную во всём мире отечественную конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения", - сказал Путин на совещании по двигателестроению, которое прошло в Самаре.
