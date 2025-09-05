Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал развивать отечественную школу двигателестроения - РИА Новости, 05.09.2025
22:41 05.09.2025 (обновлено: 23:17 05.09.2025)
Путин призвал развивать отечественную школу двигателестроения
владимир путин
самара
россия
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Необходимо развивать российскую конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения, убежден президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, необходимо и дальше... развивать известную во всём мире отечественную конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения", - сказал Путин на совещании по двигателестроению, которое прошло в Самаре.
владимир путин, самара, россия
Владимир Путин, Самара, Россия
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Необходимо развивать российскую конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения, убежден президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, необходимо и дальше... развивать известную во всём мире отечественную конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения", - сказал Путин на совещании по двигателестроению, которое прошло в Самаре.
Путин рассказал о важности двигателестроения
Вчера, 22:43
 
Владимир ПутинСамараРоссия
 
 
