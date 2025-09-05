https://ria.ru/20250905/putin-2040109839.html
Путин поручил запустить серийное производство авиадвигателей ПД-26
Путин поручил запустить серийное производство авиадвигателей ПД-26 - РИА Новости, 05.09.2025
Путин поручил запустить серийное производство авиадвигателей ПД-26
Президент России Владимир Путин поручил оперативно завершить и запустить серийное производство авиадвигателей ПД-26. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:41:00+03:00
2025-09-05T22:41:00+03:00
2025-09-05T22:41:00+03:00
экономика
россия
самара
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оперативно завершить и запустить серийное производство авиадвигателей ПД-26. "Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
https://ria.ru/20250905/putin-2040107918.html
россия
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799064_0:0:3478:2609_1920x0_80_0_0_9119ee67068a75b24c7563245ebbb0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, самара, владимир путин
Экономика, Россия, Самара, Владимир Путин
Путин поручил запустить серийное производство авиадвигателей ПД-26
Путин поручил запустить серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26