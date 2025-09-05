https://ria.ru/20250905/putin-2040109839.html

Путин поручил запустить серийное производство авиадвигателей ПД-26

Президент России Владимир Путин поручил оперативно завершить и запустить серийное производство авиадвигателей ПД-26. РИА Новости, 05.09.2025

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оперативно завершить и запустить серийное производство авиадвигателей ПД-26. "Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

