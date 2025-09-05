https://ria.ru/20250905/putin-2040109482.html
Путин призвал выходить на мировые рынки по производству ракетных двигателей
Россия должна не только закрывать свои потребности в производстве ракетных двигателей, но и выходить на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин.
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Россия должна не только закрывать свои потребности в производстве ракетных двигателей, но и выходить на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики."Важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей. Причем мы должны не только закрывать собственные текущие и перспективные потребности, но и активно выходить на мировые рынки, успешно конкурировать здесь", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
