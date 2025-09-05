https://ria.ru/20250905/putin-2040108673.html
Путин призвал привлекать в конструкторские бюро молодых инженеров
общество
россия
владимир путин
технологии
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо привлекать в конструкторские бюро (КБ) молодых инженеров. "Что крайне важно, (необходимо - ред.) создавать условия для привлечения в КБ и на предприятия молодых, талантливых специалистов, целых команд инженеров, разработчиков, производственников", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам двигателестроения.
