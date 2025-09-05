https://ria.ru/20250905/putin-2040108576.html

Путин рассказал о развитии космонавтики в России

Путин рассказал о развитии космонавтики в России - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о развитии космонавтики в России

Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T22:35:00+03:00

2025-09-05T22:35:00+03:00

2025-09-05T22:42:00+03:00

россия

владимир путин

самара

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики, заявил президент России Владимир Путин."Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре.

https://ria.ru/20250905/putin-2040109992.html

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, самара, в мире