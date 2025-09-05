https://ria.ru/20250905/putin-2040108576.html
Путин рассказал о развитии космонавтики в России
05.09.2025
Путин рассказал о развитии космонавтики в России
Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики, заявил президент России Владимир Путин."Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре.
Путин рассказал о развитии космонавтики в России
Путин: Россия была и остается одним из лидеров развития космонавтики