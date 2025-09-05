https://ria.ru/20250905/putin-2040108325.html
Путин высказался о двигателях современного поколения
Путин высказался о двигателях современного поколения - РИА Новости, 05.09.2025
Путин высказался о двигателях современного поколения
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости и дальше совершенствовать двигатели современного поколения, повышать их надежность."Подчеркну, необходимо и дальше совершенствовать двигатели современного поколения, создавать заделы, проектировать новые изделия, повышать их надежность и экологичность, применять передовые технологии и инновационные решения", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
