https://ria.ru/20250905/putin-2040108103.html
Путин заявил о позитивной динамике в отрасли двигателестроения
Путин заявил о позитивной динамике в отрасли двигателестроения - РИА Новости, 05.09.2025
Путин заявил о позитивной динамике в отрасли двигателестроения
Позитивная динамика в отрасли двигателестроения создает основу для технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:33:00+03:00
2025-09-05T22:33:00+03:00
2025-09-05T22:39:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Позитивная динамика в отрасли двигателестроения создает основу для технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин."Позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны - для обновления транспорта, энергетики и в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития. И, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей стране, по всей цепочке кооперации", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
https://ria.ru/20250905/putin-2040107918.html
россия
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_0b614ad534270d5f36cc8ad7388a2310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, самара
Владимир Путин, Россия, Экономика, Самара
Путин заявил о позитивной динамике в отрасли двигателестроения
Путин: позитивная динамика в двигателестроении дает основу для техсуверенитета