Путин заявил о позитивной динамике в отрасли двигателестроения

Путин заявил о позитивной динамике в отрасли двигателестроения

Позитивная динамика в отрасли двигателестроения создает основу для технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин.

2025-09-05

2025-09-05T22:33:00+03:00

2025-09-05T22:39:00+03:00

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Позитивная динамика в отрасли двигателестроения создает основу для технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин."Позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны - для обновления транспорта, энергетики и в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития. И, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей стране, по всей цепочке кооперации", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

