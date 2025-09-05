Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о позитивной динамике в отрасли двигателестроения
22:33 05.09.2025
Путин заявил о позитивной динамике в отрасли двигателестроения
Путин заявил о позитивной динамике в отрасли двигателестроения - РИА Новости, 05.09.2025
Путин заявил о позитивной динамике в отрасли двигателестроения
Позитивная динамика в отрасли двигателестроения создает основу для технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Позитивная динамика в отрасли двигателестроения создает основу для технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин."Позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны - для обновления транспорта, энергетики и в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития. И, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей стране, по всей цепочке кооперации", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
Путин заявил о позитивной динамике в отрасли двигателестроения

Путин: позитивная динамика в двигателестроении дает основу для техсуверенитета

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Позитивная динамика в отрасли двигателестроения создает основу для технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин.
"Позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны - для обновления транспорта, энергетики и в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития. И, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей стране, по всей цепочке кооперации", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
Двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить, рассказал Путин
