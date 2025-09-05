Двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить, рассказал Путин

Рейтинг@Mail.ru
22:31 05.09.2025 (обновлено: 22:43 05.09.2025)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин."В этом (2025 — ред.) году завершено импортозамещение двигателей на вертолётах "Ансат" и самолётах "Сухой Суперджет", — сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения."Ансат""Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству."Сухой Суперджет"SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.
2025
Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В
Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В во вторник выполнил первый шестиминутный полет на аэродроме Казанского вертолетного завода (КВЗ) в рамках летных испытаний, передает корреспондент РИА Новости. За полетом наблюдал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. В ходе полета экипаж выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета. Проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем.
sukhoi superjet 100 (ssj100), владимир путин, "ансат"
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Владимир Путин, "Ансат"

Двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить, рассказал Путин

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПервый полет легкого многоцелевого вертолета "Ансат-М" в Казани
Первый полет легкого многоцелевого вертолета "Ансат-М" в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин.
"В этом (2025 — ред.) году завершено импортозамещение двигателей на вертолётах "Ансат" и самолётах "Сухой Суперджет", — сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения.
"Ансат"

"Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.
ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству.

"Сухой Суперджет"

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.
Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.
