Двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить, рассказал Путин

Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:31:00+03:00
2025-09-05T22:31:00+03:00
2025-09-05T22:43:00+03:00
sukhoi superjet 100 (ssj100)
владимир путин
"ансат"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039161053_0:207:3196:2005_1920x0_80_0_0_460a8de625c4bd3074fff1d5f781cc2c.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин."В этом (2025 — ред.) году завершено импортозамещение двигателей на вертолётах "Ансат" и самолётах "Сухой Суперджет", — сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения."Ансат""Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству."Сухой Суперджет"SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039161053_408:0:3137:2047_1920x0_80_0_0_122901dffc2a25f157ff35144a5349ba.jpg
Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В
Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В во вторник выполнил первый шестиминутный полет на аэродроме Казанского вертолетного завода (КВЗ) в рамках летных испытаний, передает корреспондент РИА Новости.
За полетом наблюдал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
В ходе полета экипаж выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета. Проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин.
"В этом (2025 — ред.) году завершено импортозамещение двигателей на вертолётах "Ансат" и самолётах "Сухой Суперджет", — сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения.
"Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.
ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.
Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.