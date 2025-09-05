https://ria.ru/20250905/putin-2040107918.html

Двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить, рассказал Путин

Двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить, рассказал Путин - РИА Новости, 05.09.2025

Двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить, рассказал Путин

Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T22:31:00+03:00

2025-09-05T22:31:00+03:00

2025-09-05T22:43:00+03:00

sukhoi superjet 100 (ssj100)

владимир путин

"ансат"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039161053_0:207:3196:2005_1920x0_80_0_0_460a8de625c4bd3074fff1d5f781cc2c.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин."В этом (2025 — ред.) году завершено импортозамещение двигателей на вертолётах "Ансат" и самолётах "Сухой Суперджет", — сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения."Ансат""Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству."Сухой Суперджет"SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.

https://ria.ru/20250805/rosteh-2033425761.html

https://ria.ru/20250408/superdzhet-2009993537.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Илья Абрамов

Илья Абрамов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В во вторник выполнил первый шестиминутный полет на аэродроме Казанского вертолетного завода (КВЗ) в рамках летных испытаний, передает корреспондент РИА Новости. За полетом наблюдал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. В ходе полета экипаж выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета. Проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем. 2025-09-05T22:31 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

sukhoi superjet 100 (ssj100), владимир путин, "ансат"