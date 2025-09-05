https://ria.ru/20250905/putin-2040107471.html

Путин назвал двигателестроение одним из ключевых показателей суверенитета

Путин назвал двигателестроение одним из ключевых показателей суверенитета

Двигателестроение и его развитие является одним из ключевых показателей технологического развития РФ и суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Двигателестроение и его развитие является одним из ключевых показателей технологического развития РФ и суверенитета, заявил президент России Владимир Путин."Двигателестроение, его развитие, состояние этой отрасли, безусловно, является одним из ключевых показателей нашего технологического развития и суверенитета", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

