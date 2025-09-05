https://ria.ru/20250905/putin-2040107384.html
Путин оценил достижения России в разработке двигателей
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. В отрасли двигателестроения России сделано очень многое, просто здорово, заявил президент России Владимир Путин."На стендах мы смотрели (в области двигателестроения - ред.) что сделано, а сделано, действительно, очень много. Это здорово", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
