Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил доложить о перспективах использования двигателя ПД-8 - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 05.09.2025 (обновлено: 22:41 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2040107097.html
Путин попросил доложить о перспективах использования двигателя ПД-8
Путин попросил доложить о перспективах использования двигателя ПД-8 - РИА Новости, 05.09.2025
Путин попросил доложить о перспективах использования двигателя ПД-8
Президент РФ Владимир Путин поручил доложить о перспективах применения двигателя ПД-8. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:28:00+03:00
2025-09-05T22:41:00+03:00
владимир путин
россия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997488458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ecd283636be9d59b59d4457995b8386.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил доложить о перспективах применения двигателя ПД-8."Прошу сегодня доложить о перспективах применения двигателя ПД-8, помимо самолетов Sukhoi Superjet и других летательных аппаратов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250905/putin-2040109839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997488458_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2639f89d6b55ec33968150cc469d498a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), экономика
Владимир Путин, Россия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Экономика

Путин попросил доложить о перспективах использования двигателя ПД-8

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийский двигатель ПД-8 на выставке гражданской авиации NAIS
Российский двигатель ПД-8 на выставке гражданской авиации NAIS - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российский двигатель ПД-8 на выставке гражданской авиации NAIS. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил доложить о перспективах применения двигателя ПД-8.
"Прошу сегодня доложить о перспективах применения двигателя ПД-8, помимо самолетов Sukhoi Superjet и других летательных аппаратов", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин поручил запустить серийное производство авиадвигателей ПД-26
Вчера, 22:41
 
Владимир ПутинРоссияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала