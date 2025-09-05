https://ria.ru/20250905/putin-2040107097.html
Путин попросил доложить о перспективах использования двигателя ПД-8
Путин попросил доложить о перспективах использования двигателя ПД-8 - РИА Новости, 05.09.2025
Путин попросил доложить о перспективах использования двигателя ПД-8
Президент РФ Владимир Путин поручил доложить о перспективах применения двигателя ПД-8. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:28:00+03:00
2025-09-05T22:28:00+03:00
2025-09-05T22:41:00+03:00
владимир путин
россия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997488458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ecd283636be9d59b59d4457995b8386.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил доложить о перспективах применения двигателя ПД-8."Прошу сегодня доложить о перспективах применения двигателя ПД-8, помимо самолетов Sukhoi Superjet и других летательных аппаратов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250905/putin-2040109839.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997488458_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2639f89d6b55ec33968150cc469d498a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), экономика
Владимир Путин, Россия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Экономика