Путин предложил обсудить на совещании проблемы в двигателестроении

2025-09-05T22:26:00+03:00

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании в Самаре рассмотреть проблемные вопросы в российском двигателестроении.Путин в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения. Оно проходит на предприятии "ОДК-Кузнецов", входящем в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех"."Посмотрим, какие есть проблемные вопросы, и что необходимо сделать еще для успешного завершения намеченных планов точно и в установленные сроки", - сказал российский лидер на совещании.

Наталья Макарова

