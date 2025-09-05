Рейтинг@Mail.ru
Путин в Самаре собрал совещание по двигателестроению - РИА Новости, 05.09.2025
22:22 05.09.2025 (обновлено: 23:02 05.09.2025)
Путин в Самаре собрал совещание по двигателестроению
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросу двигателестроения. Он отметил важность этой отрасли для России и поставил новые задачи. Ключевые тезисы президента — в материале РИА Новости.О развитии отрасли&quot;Двигателестроение, его развитие, состояние этой отрасли, безусловно, является одним из ключевых показателей нашего технологического развития и суверенитета&quot;."Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики".О целях и задачах &quot;Подчеркну: необходимо и дальше совершенствовать двигатели современного поколения, создавать заделы, проектировать новые изделия, повышать их надежность и экологичность, применять передовые технологии и инновационные решения&quot;."Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России".Самара стала четвертым городом, где побывал Владимир Путин за прошедшую неделю. Президент с 31 августа по 2 сентября был в китайском Тяньцзине, 3 сентября работал в Пекине, 4 и 5 сентября находился во Владивостоке, где проходил юбилейный Восточный экономический форум.
Путин в Самаре собрал совещание по двигателестроению

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросу двигателестроения. Он отметил важность этой отрасли для России и поставил новые задачи.
Ключевые тезисы президента — в материале РИА Новости.

О развитии отрасли

  • двигателестроение важно для гражданской и оборонной отраслей;
  • Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей;
  • позитивная динамика в отрасли создает основу для технологического суверенитета;
«

"Двигателестроение, его развитие, состояние этой отрасли, безусловно, является одним из ключевых показателей нашего технологического развития и суверенитета".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • в отрасли сделано очень многое;
  • импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Суперджет" завершено;
  • в условиях санкций России удалось разработать двигатели для отрасли ТЭК, это крайне важная тема;
  • за четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов;
«
"Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

О целях и задачах

  • Россия должна не только закрывать свои потребности в производстве ракетных двигателей, но и выходить на мировые рынки;
  • необходимо развивать отечественную школу авиационного и ракетного двигателестроения и привлекать в конструкторские бюро молодых инженеров;
«

"Подчеркну: необходимо и дальше совершенствовать двигатели современного поколения, создавать заделы, проектировать новые изделия, повышать их надежность и экологичность, применять передовые технологии и инновационные решения".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • важно обновлять промышленные мощности по производству двигателей для ракетоносителей;
«
"Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • его разработка откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного лайнера нового поколения, что позволит модернизировать военно-транспортную авиацию;
  • возможные партнеры проявляют большой интерес к этому двигателю, здесь возможна кооперация;
  • Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД-110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и пользуется спросом.
Самара стала четвертым городом, где побывал Владимир Путин за прошедшую неделю. Президент с 31 августа по 2 сентября был в китайском Тяньцзине, 3 сентября работал в Пекине, 4 и 5 сентября находился во Владивостоке, где проходил юбилейный Восточный экономический форум.
Заголовок открываемого материала