Путин в Самаре собрал совещание по двигателестроению
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросу двигателестроения. Он отметил важность этой отрасли для России и поставил новые задачи.
Ключевые тезисы президента — в материале РИА Новости.
О развитии отрасли
- двигателестроение важно для гражданской и оборонной отраслей;
- Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей;
- позитивная динамика в отрасли создает основу для технологического суверенитета;
"Двигателестроение, его развитие, состояние этой отрасли, безусловно, является одним из ключевых показателей нашего технологического развития и суверенитета".
- в отрасли сделано очень многое;
- импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Суперджет" завершено;
- в условиях санкций России удалось разработать двигатели для отрасли ТЭК, это крайне важная тема;
- за четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов;
"Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики".
О целях и задачах
- Россия должна не только закрывать свои потребности в производстве ракетных двигателей, но и выходить на мировые рынки;
- необходимо развивать отечественную школу авиационного и ракетного двигателестроения и привлекать в конструкторские бюро молодых инженеров;
"Подчеркну: необходимо и дальше совершенствовать двигатели современного поколения, создавать заделы, проектировать новые изделия, повышать их надежность и экологичность, применять передовые технологии и инновационные решения".
- важно обновлять промышленные мощности по производству двигателей для ракетоносителей;
"Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России".
- его разработка откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного лайнера нового поколения, что позволит модернизировать военно-транспортную авиацию;
- возможные партнеры проявляют большой интерес к этому двигателю, здесь возможна кооперация;
- Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД-110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и пользуется спросом.
Самара стала четвертым городом, где побывал Владимир Путин за прошедшую неделю. Президент с 31 августа по 2 сентября был в китайском Тяньцзине, 3 сентября работал в Пекине, 4 и 5 сентября находился во Владивостоке, где проходил юбилейный Восточный экономический форум.