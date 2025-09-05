https://ria.ru/20250905/putin-2040106169.html

Путин в Самаре собрал совещание по двигателестроению

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросу двигателестроения. Он отметил важность этой отрасли для России и поставил новые задачи. Ключевые тезисы президента — в материале РИА Новости.О развитии отрасли"Двигателестроение, его развитие, состояние этой отрасли, безусловно, является одним из ключевых показателей нашего технологического развития и суверенитета"."Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики".О целях и задачах "Подчеркну: необходимо и дальше совершенствовать двигатели современного поколения, создавать заделы, проектировать новые изделия, повышать их надежность и экологичность, применять передовые технологии и инновационные решения"."Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России".Самара стала четвертым городом, где побывал Владимир Путин за прошедшую неделю. Президент с 31 августа по 2 сентября был в китайском Тяньцзине, 3 сентября работал в Пекине, 4 и 5 сентября находился во Владивостоке, где проходил юбилейный Восточный экономический форум.

https://ria.ru/20250905/putin-2039935394.html

