"Вырвать клыки". Заявление Путина об Украине поразило британцев

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о последствиях отправки западных военных контингентов на Украину."ЕС нужно вырвать клыки ради всего человечества. Европейцы в любом случае затеют новую мировую войну, этих неандертальцев хлебом не корми дай повоевать", — написал один из комментаторов."Если военные подразделения входят в зону конфликта, они тут же становятся законными целями, если же там будет установлен мир... они вовсе не нужны. Мы должны осознать, что происходит, провести разрядку и пойти на деэскалацию", — написал другой."Готов поспорить, что европейские столицы по-тихому "включат заднюю", оценив потенциальные риски для жизни и благополучия своих военных и вспомогательного персонала", — поделился мнением еще один из пользователей."Как жаль: Трамп и Путин хотят мирного соглашения, а Украина — бесконечной конфронтации. Прискорбно все это", — заключили читатели.Ранее в пятницу Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

