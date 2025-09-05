https://ria.ru/20250905/putin-2040100698.html

Путин после ВЭФ прилетел в Самару

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин после ВЭФ прилетел в Самару, передает корреспондент РИА Новости.Там он проведет совещание по вопросам двигателестроения и встретится с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.В настоящий момент глава государства посещает ПАО "ОДК-Кузнецов".Новую региональную поездку анонсировал сам глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, где выступил в пятницу. Самара стала четвертым городом, где побывал Путин за прошедшую неделю. Президент с 31 августа по 2 сентября был в китайском Тяньцзине, 3 сентября работал в Пекине, 4 и 5 сентября находился во Владивостоке, где проходил юбилейный Восточный экономический форум.

