Путин и Ким Чен Ын подтвердили настрой расширять сотрудничество, заявил МИД

МИД: Путин и Ким Чен Ын подтвердили на встрече настрой расширять связи РФ и КНДР
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пекине подтвердили настрой расширять связи между странами, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По словам замглавы МИД, нынешнее состояние российско-корейских отношений характеризуется высшей степенью взаимного доверия между лидерами стран - президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
"Недавняя встреча лидеров наших стран в 3 сентября в Пекине "на полях" торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее углубление и расширение плодотворного взаимодействия РФ и КНДР. Нашу общую решимость совместно противостоять новым международным вызовам", - сказал Галузин на торжественном приеме в посольстве КНДР по случаю дня образования республики.
Со своей стороны посол КНДР в России Син Хон Чхоль отметил, что на недавней встрече Ким Чен Ына с Путиным в Пекине, председатель государственных дел КНДР "подтвердил неизменную волю последовательно развивать и поднимать двусторонние отношения на более новый высокий уровень".
"Это очень важное событие для развития двусторонних отношений во всех областях согласно межгосударственному договору КНДР и РФ", - сказал посол.
