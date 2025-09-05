Рейтинг@Mail.ru
Путин и Ким Чен Ын подтвердили настрой расширять сотрудничество, заявил МИД - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 05.09.2025 (обновлено: 19:25 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2040086575.html
Путин и Ким Чен Ын подтвердили настрой расширять сотрудничество, заявил МИД
Путин и Ким Чен Ын подтвердили настрой расширять сотрудничество, заявил МИД - РИА Новости, 05.09.2025
Путин и Ким Чен Ын подтвердили настрой расширять сотрудничество, заявил МИД
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пекине подтвердили настрой расширять связи между странами, заявил замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:20:00+03:00
2025-09-05T19:25:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
пекин
владимир путин
ким чен ын
михаил галузин
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039320356_0:181:2916:1822_1920x0_80_0_0_d9152b65f120d93634b4f115316480ca.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пекине подтвердили настрой расширять связи между странами, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По словам замглавы МИД, нынешнее состояние российско-корейских отношений характеризуется высшей степенью взаимного доверия между лидерами стран - президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. "Недавняя встреча лидеров наших стран в 3 сентября в Пекине "на полях" торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее углубление и расширение плодотворного взаимодействия РФ и КНДР. Нашу общую решимость совместно противостоять новым международным вызовам", - сказал Галузин на торжественном приеме в посольстве КНДР по случаю дня образования республики. Со своей стороны посол КНДР в России Син Хон Чхоль отметил, что на недавней встрече Ким Чен Ына с Путиным в Пекине, председатель государственных дел КНДР "подтвердил неизменную волю последовательно развивать и поднимать двусторонние отношения на более новый высокий уровень". "Это очень важное событие для развития двусторонних отношений во всех областях согласно межгосударственному договору КНДР и РФ", - сказал посол.
https://ria.ru/20250904/sammit-2039556731.html
кндр (северная корея)
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039320356_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_53e288b7da3576ff6f23c30f56c92c65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), россия, пекин, владимир путин, ким чен ын, михаил галузин, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Пекин, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Михаил Галузин, Военный парад в Пекине в 2025 году
Путин и Ким Чен Ын подтвердили настрой расширять сотрудничество, заявил МИД

МИД: Путин и Ким Чен Ын подтвердили на встрече настрой расширять связи РФ и КНДР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пекине подтвердили настрой расширять связи между странами, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По словам замглавы МИД, нынешнее состояние российско-корейских отношений характеризуется высшей степенью взаимного доверия между лидерами стран - президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
«
"Недавняя встреча лидеров наших стран в 3 сентября в Пекине "на полях" торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее углубление и расширение плодотворного взаимодействия РФ и КНДР. Нашу общую решимость совместно противостоять новым международным вызовам", - сказал Галузин на торжественном приеме в посольстве КНДР по случаю дня образования республики.
Со своей стороны посол КНДР в России Син Хон Чхоль отметил, что на недавней встрече Ким Чен Ына с Путиным в Пекине, председатель государственных дел КНДР "подтвердил неизменную волю последовательно развивать и поднимать двусторонние отношения на более новый высокий уровень".
"Это очень важное событие для развития двусторонних отношений во всех областях согласно межгосударственному договору КНДР и РФ", - сказал посол.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем
4 сентября, 08:00
 
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияПекинВладимир ПутинКим Чен ЫнМихаил ГалузинВоенный парад в Пекине в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала