Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС - РИА Новости, 05.09.2025
13:50 05.09.2025 (обновлено: 14:43 05.09.2025)
Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС
брикс
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
луис инасиу лула да силва
бразилия
россия
владивосток
дмитрий песков
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Россия будет принимать участие, разумеется. Президент Путин будет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_a2e6602d0d586124093d4a731451fc45.jpg
брикс, дальневосточный федеральный университет, владимир путин, луис инасиу лула да силва, бразилия, россия, владивосток, дмитрий песков
БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Россия, Владивосток, Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
Каллас пришла в истерику от итогов саммита ШОС, заявил Слуцкий
Вчера, 00:05
"Россия будет принимать участие, разумеется. Президент Путин будет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин высказался о расширении взаимодействия России и Глобального Юга
08:18
 
БРИКС Дальневосточный федеральный университет Владимир Путин Луис Инасиу Лула да Силва Бразилия Россия Владивосток Дмитрий Песков
 
 
