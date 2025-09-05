https://ria.ru/20250905/putin-2039948124.html
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Такер Карлсон сделал заявление о Путине - РИА Новости, 05.09.2025
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Американский журналист Такер Карлсон в беседе с политическим обозревателем Майклом Ноулзом назвал Владимира Путина самым эффективным современным лидером.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в беседе с политическим обозревателем Майклом Ноулзом назвал Владимира Путина самым эффективным современным лидером."Послушайте, я не собираюсь переезжать в Россию, но я имею в виду, что Путин — самый эффективный лидер на моей памяти. Я не могу назвать более эффективного", — заявил ведущий.Карлсон считает, что при Путине Россия стала лучше, а люди в ней стали жить счастливее.В июне журналист в интервью немецкому изданию Bild заявлял, что глава государства проделал грандиозную работу, добившись возвышения своей страны.Полный текст видеоролика читайте на сайте ИноСМИ >>
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Такер Карлсон назвал Путина самым эффективным современным лидером