12:03 05.09.2025 (обновлено: 14:02 05.09.2025)
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в беседе с политическим обозревателем Майклом Ноулзом назвал Владимира Путина самым эффективным современным лидером.&quot;Послушайте, я не собираюсь переезжать в Россию, но я имею в виду, что Путин — самый эффективный лидер на моей памяти. Я не могу назвать более эффективного&quot;, — заявил ведущий.Карлсон считает, что при Путине Россия стала лучше, а люди в ней стали жить счастливее.В июне журналист в интервью немецкому изданию Bild заявлял, что глава государства проделал грандиозную работу, добившись возвышения своей страны.Полный текст видеоролика читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
в мире, россия, владимир путин, такер карлсон, bild
В мире, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Bild
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента России Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента России Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в беседе с политическим обозревателем Майклом Ноулзом назвал Владимира Путина самым эффективным современным лидером.
«

"Послушайте, я не собираюсь переезжать в Россию, но я имею в виду, что Путин — самый эффективный лидер на моей памяти. Я не могу назвать более эффективного", — заявил ведущий.

Карлсон считает, что при Путине Россия стала лучше, а люди в ней стали жить счастливее.
В июне журналист в интервью немецкому изданию Bild заявлял, что глава государства проделал грандиозную работу, добившись возвышения своей страны.
Полный текст видеоролика читайте на сайте ИноСМИ >>
