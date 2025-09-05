https://ria.ru/20250905/putin-2039942746.html

Путин и Солодов обсудили меры по защите жителей Камчатки от землетрясений

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился на полях ВЭФ с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Президент обратил внимание на существенные объемы разрушений в Петропавловске-Камчатском после недавнего землетрясения. В свою очередь, глава региона рассказал о повреждениях социальных учреждений: восстановлению не подлежит детский сад, в серьезной реконструкции нуждается детская поликлиника, в нескольких школах — большой ремонт."Надо сказать, что вообще детские сады и школы в целом нуждаются в организации капитального ремонта", — подчеркнул Путин.Повреждения также получила половина жилого фонда Петропавловска-Камчатского, однако несущие конструкции остались целы. Вместе с тем президент и губернатор отметили эффективность ранее принятых решений по строительству зданий с учетом сейсмических событий."Именно они дали основной результат. Обошлось без жертв", — отметил Солодов.Глава региона обратился к Путину с просьбой оказать дополнительную помощь по восстановлению соцучреждений. Он также предложил президенту издать единый указ о мерах поддержки по восстановлению региона после землетрясения, попросив оказать помощь тем жителям, чьи дома получили незначительные повреждения.Глава государства ранее встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Они обсудили туристические проекты в Приморье.Путин прибыл во Владивосток в рамках двухдневной рабочей поездки. Он посетил местный филиал Национального центра "Россия", в формате видеоконференции принял участие в открытии новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также провел совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу макрорегиона.Центральным мероприятием стало пленарное заседание ВЭФ. В этом году к выступлению Путина присоединились премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон, глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

