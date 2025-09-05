Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил Ерхова новым послом в Узбекистане - РИА Новости, 05.09.2025
11:47 05.09.2025 (обновлено: 11:50 05.09.2025)
Путин назначил Ерхова новым послом в Узбекистане
2025-09-05T11:47:00+03:00
2025-09-05T11:50:00+03:00
узбекистан
россия
политика
владимир путин
алексей ерхов
турция
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом РФ в Узбекистане, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Ранее Ерхов указом президента был освобожден от обязанностей посла РФ в Турции."Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан", - говорится в указе.
узбекистан
россия
турция
узбекистан, россия, политика, владимир путин, алексей ерхов, турция
Узбекистан, Россия, Политика, Владимир Путин, Алексей Ерхов, Турция
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом РФ в Узбекистане, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее Ерхов указом президента был освобожден от обязанностей посла РФ в Турции.
"Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан", - говорится в указе.
УзбекистанРоссияПолитикаВладимир ПутинАлексей ЕрховТурция
 
 
