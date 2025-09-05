https://ria.ru/20250905/putin-2039941592.html
Путин назначил Ерхова новым послом в Узбекистане
Путин назначил Ерхова новым послом в Узбекистане - РИА Новости, 05.09.2025
Путин назначил Ерхова новым послом в Узбекистане
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом РФ в Узбекистане, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:47:00+03:00
2025-09-05T11:47:00+03:00
2025-09-05T11:50:00+03:00
узбекистан
россия
политика
владимир путин
алексей ерхов
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929732396_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_173cd20553f29c98f2928b51aff59f5d.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом РФ в Узбекистане, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Ранее Ерхов указом президента был освобожден от обязанностей посла РФ в Турции."Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан", - говорится в указе.
https://ria.ru/20250905/putin-2039940048.html
узбекистан
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929732396_48:0:696:486_1920x0_80_0_0_93fcfbca92c3d06449081ef83928d8e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, политика, владимир путин, алексей ерхов, турция
Узбекистан, Россия, Политика, Владимир Путин, Алексей Ерхов, Турция
Путин назначил Ерхова новым послом в Узбекистане
Путин назначил бывшего посла Турции Ерхова новым послом в Узбекистане