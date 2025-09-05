https://ria.ru/20250905/putin-2039940048.html

Путин освободил Ерхова от обязанностей посла России в Турции

Путин освободил Ерхова от обязанностей посла России в Турции - РИА Новости, 05.09.2025

Путин освободил Ерхова от обязанностей посла России в Турции

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T11:44:00+03:00

2025-09-05T11:44:00+03:00

2025-09-05T11:44:00+03:00

россия

турция

владимир путин

алексей ерхов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149854/81/1498548150_0:38:1429:842_1920x0_80_0_0_fa8608d9af38f1655854a67694adf7d5.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике", - говорится в указе.

https://ria.ru/20250611/turtsiya-2022361188.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, владимир путин, алексей ерхов