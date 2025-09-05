https://ria.ru/20250905/putin-2039940048.html
Путин освободил Ерхова от обязанностей посла России в Турции
Путин освободил Ерхова от обязанностей посла России в Турции
Путин освободил Ерхова от обязанностей посла России в Турции
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике", - говорится в указе.
