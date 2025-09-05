Рейтинг@Mail.ru
Путин освободил Ерхова от обязанностей посла России в Турции - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/putin-2039940048.html
Путин освободил Ерхова от обязанностей посла России в Турции
Путин освободил Ерхова от обязанностей посла России в Турции - РИА Новости, 05.09.2025
Путин освободил Ерхова от обязанностей посла России в Турции
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:44:00+03:00
2025-09-05T11:44:00+03:00
россия
турция
владимир путин
алексей ерхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149854/81/1498548150_0:38:1429:842_1920x0_80_0_0_fa8608d9af38f1655854a67694adf7d5.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике", - говорится в указе.
https://ria.ru/20250611/turtsiya-2022361188.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149854/81/1498548150_0:0:1429:1072_1920x0_80_0_0_fe9e54077fcd9d63df7ae28967ffc1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, владимир путин, алексей ерхов
Россия, Турция, Владимир Путин, Алексей Ерхов
Путин освободил Ерхова от обязанностей посла России в Турции

Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла России в Турции

© РИА Новости / Александр ЛешуковПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Лешуков
Посол России в Турции Алексей Ерхов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике", - говорится в указе.
Посол России в Турции Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Посол России в Анкаре заявил, что прощается с Турцией
11 июня, 19:29
 
РоссияТурцияВладимир ПутинАлексей Ерхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала