"Есть хорошие предложения". Путин рассказал о будущем России и мира

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Аляска, "безвиз" для Китая и переговоры с Зеленским — президент России ответил на вопросы, волнующие многих. Затронул экономику, международную ситуацию, СВО. О самом интересном с пленарного заседания ВЭФ — в материале РИА Новости.Не против переговоровБольшая часть дискуссии была посвящена международной повестке. Затрагивалось сотрудничество с азиатскими партнерами, совместные с ними проекты, развитие Дальнего Востока. Но президента ожидаемо спросили и про украинский конфликт. Внимание он заострил на последних событиях вокруг урегулирования, гарантиях безопасности для Киева и возможном вводе на Украину воинских контингентов некоторых европейских стран."Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины", — заявил он.Да и вообще западные интервенты там не нужны — нет смысла, если удастся заключить долгосрочный мир. Москва, подчеркнул глава государства, будет уважать предоставленные Киеву гарантии безопасности.Правда, добавил президент, договориться по ключевым вопросам с украинской стороной сейчас практически невозможно. Но это не значит, что Россия отказывается от диалога, позиция Москвы последовательная."Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим, они об этих контактах просят, во всяком случае, предлагают", — указал Путин.Президент считает оптимальным встретиться в Москве. Безопасность украинской делегации будет стопроцентной, гарантировал он.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил журналистам в кулуарах форума, что Зеленского приглашают "поговорить, а не капитулировать". Однако глава режима отвергает это предложение.Орел смотрит на югВпрочем, на сей раз теме СВО посвятили не так много времени, как в предыдущие годы. Куда больше обсуждали Дальний Восток. Актуальные для региона проблемы вместе с российским президентом затронули участники пленарного заседания: премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун."У России добрососедские отношения со многими странами", — отметил Путин. Москва ни от кого не отгораживается, такая открытость выгодна всем. И российский двуглавый орел смотрит не только на восток."Есть еще запад и юг", — напомнил глава государства.Продолжают развиваться отношения с Китаем: взаимная отмена виз поспособствует дальнейшему сближению. При этом стороны обсуждают упрощение платежей для туристов."Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей. Есть, конечно, возможности использования нашей карты "Мир" (это само собой разумеется), китайских инструментов подобного рода. Можно объединять эти инструменты, можно пользоваться картами третьих стран", — предложил Путин.Налаживается туризм и с другим соседом — КНДР. Отмененные из-за ковида авиарейсы возобновились, а в следующем году откроют пограничный мост через реку Туманную."У вас ресурсы, у нас — технологии"Само собой, Россия готова сотрудничать и со странами Запада. Москва допускает возвращение на свой рынок компаний оттуда. Многие представители бизнеса "ждут не дождутся" снятия ограничений, введенных собственными правительствами, отметил президент.Экономическое сотрудничество с США тоже может расшириться. Американский бизнес, по словам Путина, делает "хорошие предложения". Одно из вероятных направлений работы — Арктика и Аляска."На Аляске есть ресурсы, а у России — эффективные технологии добычи и сжижения газа", — уточнил глава государства.И добавил: все зависит от политической воли Вашингтона. А проблем в общении нет — с Трампом легко созвониться по любому поводу.Условие для развитияМеждународные связи важны, но в приоритете — россияне. В стране должна быть экономика высоких зарплат, подчеркнул Путин. Дальний Восток — среди передовиков. За десять лет средняя зарплата там выросла в 2,5 раза, превысив 100 тысяч рублей.Ситуация улучшается и в других регионах. С 2014 по 2024 год уровень бедности по всей стране сократился с 11,3 до 7,2 процента. По мнению президента, правительство и Центральный банк ведут себя профессионально. Одна из главных целей — сдержать инфляцию в пределах четырех-пяти процентов."Базовым условием для развития российской экономики и соцсферы является устойчивая макроэкономическая политика", — указал глава государства, упомянув отсутствие стагнации и уверенность в сохранении темпов экономического роста.Доступное жильеПутин призвал сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей, независимо от возраста родителей.Кроме того, право на двухпроцентную ипотеку должны получить работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока."Если в 2015 году в регионе ввели 2,9 миллиона квадратных метров жилья, то в 2024-м речь уже шла о четырех миллионах", — привел цифры президент.Тенденцию оттока населения постепенно удается переломить. Приезжает много молодежи в возрасте 20-24 лет. Регион стал привлекательным для россиян.И неспроста: Путин неоднократно говорил, что за Дальним Востоком будущее. И с развитием инфраструктуры, притоком людей и укреплением отношений с соседями оно все ближе.

