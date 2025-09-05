https://ria.ru/20250905/putin-2039920803.html
У России не счесть числа резервам, заявил Путин
У России не счесть числа резервам, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
У России не счесть числа резервам, заявил Путин
У России не счесть числа резервам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:06:00+03:00
2025-09-05T11:06:00+03:00
2025-09-05T11:06:00+03:00
россия
владивосток
владимир путин
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_0:245:3203:2048_1920x0_80_0_0_f69abae0bdad31a841698b894c9b1719.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России не счесть числа резервам, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное >>"Уверяю вас, у нас есть, над чем работать, и резервов не счесть числа - большие здесь возможности", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039873279.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_91917bf73ce30f5dbfd5580e5833b0b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, владимир путин, вэф-2025
Россия, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ-2025
У России не счесть числа резервам, заявил Путин
Путин отметил огромные резервы России