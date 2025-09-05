У России не счесть числа резервам, заявил Путин

Рейтинг@Mail.ru
11:06 05.09.2025
2025-09-05T11:06:00+03:00
2025-09-05T11:06:00+03:00
россия
владивосток
владимир путин
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России не счесть числа резервам, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное &gt;&gt;"Уверяю вас, у нас есть, над чем работать, и резервов не счесть числа - большие здесь возможности", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
россия, владивосток, владимир путин, вэф-2025
Россия, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России не счесть числа резервам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уверяю вас, у нас есть, над чем работать, и резервов не счесть числа - большие здесь возможности", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
На Аляске есть ресурсы, а у России эффективные технологии, заявил Путин
РоссияВладивостокВладимир ПутинВЭФ-2025
 
 
