Путин и Кожемяко обсудили туристические проекты в Приморье
10:43 05.09.2025 (обновлено: 11:34 05.09.2025)
Путин и Кожемяко обсудили туристические проекты в Приморье
Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.&quot;Олег Николаевич, мы с вами уже два дня (работаем. — Прим. ред.)&quot;, — заметил президент перед началом беседы.Глава региона рассказал о проекте строительства круглогодичной гостиницы мирового уровня в Хасанском районе и попросил поддержать инвесторов.&quot;Везде есть свои проблемы, но государство должно поддерживать инфраструктурно, это очевидно&quot;, — ответил Путин.Президент принял Кожемяко по окончании пленарного заседания Восточного экономического форума.Путин прибыл во Владивосток в рамках двухдневной рабочей поездки. Он посетил местный филиал Национального центра "Россия", в формате видеоконференции принял участие в открытии новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также провел совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу макрорегиона.Центральным мероприятием стало пленарное заседание ВЭФ. В этом году к выступлению Путина присоединились премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Путин и Кожемяко обсудили туристические проекты в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
"Олег Николаевич, мы с вами уже два дня (работаем. — Прим. ред.)", — заметил президент перед началом беседы.

Глава региона рассказал о проекте строительства круглогодичной гостиницы мирового уровня в Хасанском районе и попросил поддержать инвесторов.
"Везде есть свои проблемы, но государство должно поддерживать инфраструктурно, это очевидно", — ответил Путин.

Президент принял Кожемяко по окончании пленарного заседания Восточного экономического форума.
Путин прибыл во Владивосток в рамках двухдневной рабочей поездки. Он посетил местный филиал Национального центра "Россия", в формате видеоконференции принял участие в открытии новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также провел совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу макрорегиона.
Центральным мероприятием стало пленарное заседание ВЭФ. В этом году к выступлению Путина присоединились премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
