Путин и Кожемяко обсудили туристические проекты в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко."Олег Николаевич, мы с вами уже два дня (работаем. — Прим. ред.)", — заметил президент перед началом беседы.Глава региона рассказал о проекте строительства круглогодичной гостиницы мирового уровня в Хасанском районе и попросил поддержать инвесторов."Везде есть свои проблемы, но государство должно поддерживать инфраструктурно, это очевидно", — ответил Путин.Президент принял Кожемяко по окончании пленарного заседания Восточного экономического форума.Путин прибыл во Владивосток в рамках двухдневной рабочей поездки. Он посетил местный филиал Национального центра "Россия", в формате видеоконференции принял участие в открытии новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также провел совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу макрорегиона.Центральным мероприятием стало пленарное заседание ВЭФ. В этом году к выступлению Путина присоединились премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

