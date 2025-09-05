https://ria.ru/20250905/putin-2039909896.html
Путин рассказал о планах открытия новых университетских кампусов в ДФО
Путин рассказал о планах открытия новых университетских кампусов в ДФО - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о планах открытия новых университетских кампусов в ДФО
Президент России Владимир Путин рассказал о планах открытия новых университетских кампусов на Дальнем Востоке и в Арктике. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о планах открытия новых университетских кампусов на Дальнем Востоке и в Арктике. "Уже договорились открыть университетские кампусы в Южно-Сахалинске и Петропавловск-Камчатском, в Якутии, в Хабаровске, в Благовещенске, в Улан-Удэ и Чите. Построить вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета, кампусы мирового уровня и в Арктике, и в Мурманске, и в Архангельске", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин рассказал о планах открытия новых университетских кампусов в ДФО
