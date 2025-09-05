https://ria.ru/20250905/putin-2039909731.html
Путин призвал создать условия для широкого применения офсетных контрактов
Путин призвал создать условия для широкого применения офсетных контрактов - РИА Новости, 05.09.2025
Путин призвал создать условия для широкого применения офсетных контрактов
Президент России Владимир Путин заявил, что для стимулирования развития собственных производств нужно широкое применение офсетных контрактов. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для стимулирования развития собственных производств нужно широкое применение офсетных контрактов. "Чтобы стимулировать развитие собственных отечественных производств, нужны условия для более широкого применения так называемых офсетных контрактов, когда инвестор вкладывает в новые заводы, цеха, предприятия, гарантированные заказы от государства", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин призвал создать условия для широкого применения офсетных контрактов
Путин: для развития производств нужно широкое применение офсетных контрактов