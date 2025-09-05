Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал создать условия для широкого применения офсетных контрактов - РИА Новости, 05.09.2025
10:30 05.09.2025
Путин призвал создать условия для широкого применения офсетных контрактов
Путин призвал создать условия для широкого применения офсетных контрактов - РИА Новости, 05.09.2025
Путин призвал создать условия для широкого применения офсетных контрактов
Президент России Владимир Путин заявил, что для стимулирования развития собственных производств нужно широкое применение офсетных контрактов. РИА Новости, 05.09.2025
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для стимулирования развития собственных производств нужно широкое применение офсетных контрактов. "Чтобы стимулировать развитие собственных отечественных производств, нужны условия для более широкого применения так называемых офсетных контрактов, когда инвестор вкладывает в новые заводы, цеха, предприятия, гарантированные заказы от государства", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
россия
владивосток
экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин призвал создать условия для широкого применения офсетных контрактов

Путин: для развития производств нужно широкое применение офсетных контрактов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для стимулирования развития собственных производств нужно широкое применение офсетных контрактов.
"Чтобы стимулировать развитие собственных отечественных производств, нужны условия для более широкого применения так называемых офсетных контрактов, когда инвестор вкладывает в новые заводы, цеха, предприятия, гарантированные заказы от государства", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин пообещал сохранить условия для инвесторов ТОР на Дальнем Востоке
ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
