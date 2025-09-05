Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил создать единый режим для бизнеса на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
10:24 05.09.2025
Путин предложил создать единый режим для бизнеса на Дальнем Востоке
Путин предложил создать единый режим для бизнеса на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Правительству России предстоит определить параметры единого преференциального режима для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас с учетом накопленного успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг - а именно, что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов - запустить на всей, подчеркну, территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. Сделать это нужно с 1 января 2027 года", - сказал российский лидер на пленарном заседании. Путин добавил, что параметры единого преференциального режима определит правительство России. "Каким будет набор преференций, их точные параметры, сроки, отдельную направленность предстоит определить правительству вместе с коллегами в Дальневосточных субъектах Российской Федерации", - отметил президент. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
россия, дальний восток, арктика, владимир путин, вэф-2025, экономика
Путин предложил создать единый режим для бизнеса на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Правительству России предстоит определить параметры единого преференциального режима для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас с учетом накопленного успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг - а именно, что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов - запустить на всей, подчеркну, территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. Сделать это нужно с 1 января 2027 года", - сказал российский лидер на пленарном заседании.
Путин заявил о росте потребности в энергогенерациях на Дальнем Востоке
10:19
10:19
Путин добавил, что параметры единого преференциального режима определит правительство России. "Каким будет набор преференций, их точные параметры, сроки, отдельную направленность предстоит определить правительству вместе с коллегами в Дальневосточных субъектах Российской Федерации", - отметил президент.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин назвал ВЭФ поводом обозначить планы по развитию Дальнего Востока
10:12
10:12
 
Россия, Дальний Восток, Арктика, Владимир Путин, ВЭФ-2025, Экономика
 
 
