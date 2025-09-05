https://ria.ru/20250905/putin-2039907818.html

Путин предложил создать единый режим для бизнеса на Дальнем Востоке

Путин предложил создать единый режим для бизнеса на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Правительству России предстоит определить параметры единого преференциального режима для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас с учетом накопленного успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг - а именно, что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов - запустить на всей, подчеркну, территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. Сделать это нужно с 1 января 2027 года", - сказал российский лидер на пленарном заседании. Путин добавил, что параметры единого преференциального режима определит правительство России. "Каким будет набор преференций, их точные параметры, сроки, отдельную направленность предстоит определить правительству вместе с коллегами в Дальневосточных субъектах Российской Федерации", - отметил президент. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

