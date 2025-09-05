Путин предложил создать единый режим для бизнеса на Дальнем Востоке
Путин поручил определить параметры единого режима для бизнеса в ДФО
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Правительству России предстоит определить параметры единого преференциального режима для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас с учетом накопленного успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг - а именно, что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов - запустить на всей, подчеркну, территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. Сделать это нужно с 1 января 2027 года", - сказал российский лидер на пленарном заседании.
Путин добавил, что параметры единого преференциального режима определит правительство России. "Каким будет набор преференций, их точные параметры, сроки, отдельную направленность предстоит определить правительству вместе с коллегами в Дальневосточных субъектах Российской Федерации", - отметил президент.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
