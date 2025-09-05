Путин призвал открыть прямой доступ грузам из Сибири в Арктику

https://ria.ru/20250905/putin-2039906754.html
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Для повышения эффективности Трансарктического транспортного коридора (ТТК) нужно открыть прямой доступ грузам из Сибири и Урала на морские трассы Арктики, заявил президент России Владимир Путин. "Чтобы повысить эффективность и устойчивость Трансарктического коридора, нужно открыть прямой доступ грузам из Сибири, с Урала на морские трассы Арктики", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
