Путин призвал открыть прямой доступ грузам из Сибири в Арктику

10:21 05.09.2025
урал
арктика
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Для повышения эффективности Трансарктического транспортного коридора (ТТК) нужно открыть прямой доступ грузам из Сибири и Урала на морские трассы Арктики, заявил президент России Владимир Путин. "Чтобы повысить эффективность и устойчивость Трансарктического коридора, нужно открыть прямой доступ грузам из Сибири, с Урала на морские трассы Арктики", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
урал, арктика, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, экономика
Урал, Арктика, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Экономика
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Для повышения эффективности Трансарктического транспортного коридора (ТТК) нужно открыть прямой доступ грузам из Сибири и Урала на морские трассы Арктики, заявил президент России Владимир Путин.
"Чтобы повысить эффективность и устойчивость Трансарктического коридора, нужно открыть прямой доступ грузам из Сибири, с Урала на морские трассы Арктики", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
