https://ria.ru/20250905/putin-2039905762.html

Путин заявил о росте потребности в энергогенерациях на Дальнем Востоке

Путин заявил о росте потребности в энергогенерациях на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025

Путин заявил о росте потребности в энергогенерациях на Дальнем Востоке

Потребность в энергогенерациях на Дальнем Востоке будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T10:19:00+03:00

2025-09-05T10:19:00+03:00

2025-09-05T10:19:00+03:00

экономика

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039901648_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_49291f2c86cf8e367236b620d1d5ec0f.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Потребность в энергогенерациях на Дальнем Востоке будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очевидно, что с развитием экономики, социальной сферы, потребность в электроэнергии в регионе будет только увеличиваться", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039902892.html

дальний восток

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025