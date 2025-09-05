https://ria.ru/20250905/putin-2039905762.html
Путин заявил о росте потребности в энергогенерациях на Дальнем Востоке
Путин заявил о росте потребности в энергогенерациях на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
Путин заявил о росте потребности в энергогенерациях на Дальнем Востоке
Потребность в энергогенерациях на Дальнем Востоке будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Потребность в энергогенерациях на Дальнем Востоке будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очевидно, что с развитием экономики, социальной сферы, потребность в электроэнергии в регионе будет только увеличиваться", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин заявил о росте потребности в энергогенерациях на Дальнем Востоке
