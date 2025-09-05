https://ria.ru/20250905/putin-2039904686.html
Путин поручил оценить идеи по развитию Трансарктического коридора
2025-09-05T10:14:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Морской коллегии РФ оценить целесообразность предложений по развитию Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин назвал два потенциально значимых направления развития ТТК - это создание современных центров судостроения, которые выпускали бы всю линейку судов для работы на маршруте ТТК, и открытие прямого доступа грузам из Сибири и с Урала на морские трассы Арктики. "Я прошу коллег из правительства, из Морской коллегии России оценить целесообразность этих предложений и дать в этой связи по ним свои предложения", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
