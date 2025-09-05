Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил оценить идеи по развитию Трансарктического коридора - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/putin-2039904686.html
Путин поручил оценить идеи по развитию Трансарктического коридора
Путин поручил оценить идеи по развитию Трансарктического коридора - РИА Новости, 05.09.2025
Путин поручил оценить идеи по развитию Трансарктического коридора
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Морской коллегии РФ оценить целесообразность предложений по развитию Трансарктического транспортного... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:14:00+03:00
2025-09-05T10:14:00+03:00
россия
урал
арктика
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039861599_0:478:2790:2048_1920x0_80_0_0_4cd0871e015c4fb63e78091cc1b622f9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Морской коллегии РФ оценить целесообразность предложений по развитию Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин назвал два потенциально значимых направления развития ТТК - это создание современных центров судостроения, которые выпускали бы всю линейку судов для работы на маршруте ТТК, и открытие прямого доступа грузам из Сибири и с Урала на морские трассы Арктики. "Я прошу коллег из правительства, из Морской коллегии России оценить целесообразность этих предложений и дать в этой связи по ним свои предложения", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039901307.html
россия
урал
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039861599_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_76dc36aa585d669757880af7ce5118a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, урал, арктика, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф-2025
Россия, Урал, Арктика, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ-2025
Путин поручил оценить идеи по развитию Трансарктического коридора

Путин поручил кабмину оценить целесообразность предложений по развитию ТТК

© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Морской коллегии РФ оценить целесообразность предложений по развитию Трансарктического транспортного коридора (ТТК).
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин назвал два потенциально значимых направления развития ТТК - это создание современных центров судостроения, которые выпускали бы всю линейку судов для работы на маршруте ТТК, и открытие прямого доступа грузам из Сибири и с Урала на морские трассы Арктики.
"Я прошу коллег из правительства, из Морской коллегии России оценить целесообразность этих предложений и дать в этой связи по ним свои предложения", - сказал Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин отметил важность устойчивой макроэкономической политики
10:06
 
РоссияУралАрктикаВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетЭкономикаВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала