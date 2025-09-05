https://ria.ru/20250905/putin-2039904402.html
Путин оценил усилия по развитию Дальнего Востока
Путин оценил усилия по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025
Путин оценил усилия по развитию Дальнего Востока
Усилия по развитию Дальнего Востока дают ожидаемый результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Усилия по развитию Дальнего Востока дают ожидаемый результат, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эти усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока, в ней обозначены амбициозные ориентиры опережающего экономического и технологического роста, повышения благополучия жителей дальневосточных субъектов РФ. И эти усилия дают ожидаемый результат", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин: "Усилия по развитию Дальнего Востока дают ожидаемый результат"
Усилия по развитию Дальнего Востока дают ожидаемый результат, заявил Путин. Он отметил, что регион опережает общероссийские темпы развития по многим показателям.
Путин оценил усилия по развитию Дальнего Востока
Путин: усилия по развитию Дальнего Востока дают ожидаемый результат