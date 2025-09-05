https://ria.ru/20250905/putin-2039904402.html

Путин оценил усилия по развитию Дальнего Востока

Путин оценил усилия по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025

Путин оценил усилия по развитию Дальнего Востока

Усилия по развитию Дальнего Востока дают ожидаемый результат, заявил президент РФ Владимир Путин.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Усилия по развитию Дальнего Востока дают ожидаемый результат, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эти усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока, в ней обозначены амбициозные ориентиры опережающего экономического и технологического роста, повышения благополучия жителей дальневосточных субъектов РФ. И эти усилия дают ожидаемый результат", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

